Pordenone, Tesser: "Soddisfatto per la reazione dopo ko col Cosenza"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio per 2-2 sul campo dell'Ascoli: "La squadra ha fatto una grandissima prestazione, abbiamo avuto due occasioni per andare sul 3-0 ma sono comunque soddisfatto perché c'è stata una reazione dopo la sconfitta rimediata col Cosenza. Adesso dobbiamo restare concentrati perché dovremo sfidare subito la Salernitana, non ci sarà nemmeno il tempo per prepararci: Vogliacco non ci sarà, spero di poter recuperare De Agostini ma Gasbarro ha fatto bene. Reti di Bocalon e Pobega? Fa piacere sia per loro che per la squadra, il nostro spirito collettivo ci permette di restare nelle prime posizioni della classifica. Complimenti al Crotone, promosso in Serie A con merito".