Pordenone, Tesser: "Spezia? Vogliamo riscattare la sconfitta col Pescara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro lo Spezia: “Si tratta di una squadra in salute, con una delle rose con più continuità del campionato, sarà una gara difficile.Lo Spezia è diverso rispetto alla gara d’andata, giocano un 4-3-3 molto verticale, veloce, vanno a mille. Hanno uno dei giochi migliori della Serie B e hanno diversi elementi di valore in rosa. Abbiamo voglia di riscattare la sconfitta contro il Pescara. Andiamo a La Spezia con umiltà per cercare di fare il massimo risultato. La nostra posizione in classifica ci deve dare la giusta fiducia per affrontare la gara nel migliore dei modi. - continua Tesser come si legge sul sito del club - Il girone di ritorno è sempre più difficile, sia per il mercato, con molte squadre che si potenziano, sia perché i punti pesano di più, e questo vale per ogni squadra. Nonostante 4 punti in 4 partite siamo ancora secondi in classifica”.