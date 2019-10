Pordenone, Tesser: "Squadra con la mentalità giusta. Ottima prestazione"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ai canali ufficiali del club ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria contro l'Empoli:

"Abbiamo fatto un'ottima prestazione. L'Empoli si è confermata una grandissima squadra anche in 10, ma noi abbiamo vinto con merito: Di Gregorio ha fatto l'unica parata vera all'88'. Peccato non aver segnato il 3-0. Il calendario è stato difficile fin dall'inizio, ma abbiamo dimostrato di affrontare ogni gara con grande impegno. La squadra ha lo spirito giusto per raggiungere la salvezza, è una mentalità che ci portiamo dietro dallo scorso anno. Pobega ha fame, voglia, personalità e qualità. Deve tenere i piedi per terra e pedalare, e sta già pedalando molto. L'intera squadra può ancora migliorare molto, anche se fino ad oggi abbiamo fatto molto bene."