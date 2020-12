Pordenone, Tesser sulla gara serale: "Troveremo un'Entella in cerca di riscatto". I convocati

In campo questa sera alle 19:00, contro l'Entella, il Pordenone, con i canali ufficiali del club che riportano le parole del tecnico neroverde Attilio Tesser: “Dobbiamo fare una partita importante, consapevoli che dobbiamo sempre dare sempre il massimo. Con il Brescia abbiamo fatto una buona prestazione, con determinazione e concentrazione: non sempre basta meritare per portare a casa i 3 punti. Non averli conquistati martedì ci dice di dover dare ancora di più. La vittoria? La cerchiamo sempre. Ci aspetta una Virtus Entella desiderosa di riscattare gli ultimi risultati negativi. Una squadra esperta, di categoria, che merita il massimo rispetto e che, penso al primo tempo con l’Empoli, ha ben mostrato il proprio valore. La cosa più importante è pensare a noi, a giocarci la nostra partita. Siamo pronti a battagliare”.

Spazio poi ai convocati, sui quali il mister si è così espresso: “Recuperiamo Falasco e Berra, di cui valuteremo bene le loro condizioni. Non ci sarà Vogliacco”.

Diramata quindi la lista dei 23 disponibili per questa 13^ giornata:

PORTIERI: Bindi, Passador, Perisan

DIFENSORI: Barison, Bassoli, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani

CENTROCAMPISTI: Calò, Gavazzi, Magnino, Mallamo, Misuraca, Pasa, Rossetti, Scavone, Zammarini

ATTACCANTI: Butic, Ciurria, Diaw, Musiolik.