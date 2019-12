Pordenone, Tesser: "Vinto una gara sporca. 2019 anno eccezionale"

© foto di Federico Gaetano

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha commentato così la vittoria per 1-0 sulla Cremonese. Queste le sue parole riportate dal profilo Twitter del club friulano:

"Sapevamo che avremo sofferto contro una squadra importante e di grande qualità come la Cremonese. C'era anche un po' di fatica e un po' di tensione dopo l'ultima sconfitta, ma abbiamo cercato di guardare oltre. Non abbiamo mai rischiato: loro hanno avuto solo un'occasione all'inizio. Sono stati costanti, ma mai pericolosi. Abbiamo vinto una partita sporca".

Sul 2019 e il futuro:

"Il 2019 è stato un anno eccezionale: vittoria del campionato di C, secondi in classifica in Serie B... sono risultati che arrivano col lavoro, con la voglia e con il sacrificio. Tutte qualità che questi ragazzi dimostrano ogni giorno. L'unico modo in cui possiamo continuare così è continuando a lavorare. L'obiettivo è la salvezza, pensiamo a vincere partita dopo partita come abbiamo fatto finora. Intanto arriviamo a 45 punti, poi vediamo cosa succede."