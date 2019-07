Pordenone, Tesser: "Visto cose positive contro un club di Serie A"

© foto di Valeria Debbia

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato in sala stampa l’amichevole persa oggi contro la SPAL: “Il risultato non ci premia ma ho visto molte cose positive. Abbiamo messo i nostri giocatori davanti alla porta 5-6 volte, creando molto. Abbiamo anche subito qualcosa, dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. Gli errori in fase di passaggio e disimpegno sono normali a questo stadio della stagione, i carichi di lavoro sono stati importanti. Nonostante questo abbiamo tenuto bene il campo davanti ad una squadra di Serie A. Questa settimana rientrerà Burrai, mentre Camporese dovrebbe tornare in gruppo direttamente a Pordenone. Domani c’è il sorteggio della Coppa Italia, un palcoscenico importante. Noi comunque lavoriamo per farci trovare al massimo della condizione per l’inizio del campionato, dato che al via della stagione i punti possono valere doppio”.