Pordenone, Tesser: "Vittoria che serviva per il morale, abbiamo meritato"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha così commentato il successo dei neroverdi per 2-0 sulla Virtus Entella: "E' una vittoria che ci voleva, serviva per il morale dopo aver ricominciato con qualche fatica di troppo. Stasera si è visto il vero Pordenone, abbiamo meritato di vincere contro una squadra forte: l'unità d'intenti è uno dei nostri punti di forza, abbiamo una classifica pazzesca ed impensabile ad inizio campionato. Con 49 punti possiamo dire di essere salvi, ma non vogliamo fermarci qui: dal secondo posto in poi è una bagarre, ogni squadra può dire la sua. Intanto complimenti al Benevento e a Inzaghi per la promozione in Serie A, hanno fatto un grandissimo campionato".

"Mazzocco ha giocato un'ottima partita, spero che questo gol gli dia la fiducia necessaria a continuare così. Ora ci attende una trasferta complessa a Perugia, giocheremo su un campo impegnativo e contro una squadra costruita per lottare al vertice: dovremo avere lo stesso spirito di stasera", ha concluso l'allenatore di Montebelluna.