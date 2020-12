Pordenone, Tesser: "Vittoria di gruppo contro un avversario in difficoltà ma di valore"

Esce a testa alta, e soprattutto con tre punti in saccoccia, il Pordenone di Attilio Tesser che batte a domicilio la Virtus Entella dimostrando il buonissimo stato di forma: "Abbiamo raccolto una vittoria importantissima contro una squadra che ha lottato per tutto il match- ha detto l'allenatore dei ramarri a fine gara-. Siamo stati bravi e molto attenti in fase difensiva, scatenandoci poi in contropiede dove abbiamo avuto le migliori occasioni. Mi aspettavo questo match, l'Entella è una squadra con dei valori e con giocatori molto esperti per la categoria, anche se stanno affrontando un momento negativo possono far bene. Sono tante le sfumature positive per i miei ragazzi, questo gruppo merita veramente un plauso per la dedizione e la voglia di vincere".