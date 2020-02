Pordenone, Tesser: "Vittoria su un campo difficile e importante per il morale"

Intervenuto in conferenza stampa, al termine di Empoli-Pordenone, il tecnico dei ramarri Attilio Tesser ha così commentato il successo in trasferta del Castellani: "Questa è una vittoria importantissima per smuovere la classifica e per il morale. I nostri ragazzi non hanno grande esperienza in B - ammette l'ex Novara, come riportato da Trivenetogoal -, e un momento negativo può influire. Abbiamo raggiunto la vittoria su un campo difficile, opposti ad un Empoli in grande salute ".