Pordenone, Tesser: "Voglio capire a che punto è la squadra"

© foto di Valeria Debbia

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Feralpisalò, secondo turno di Coppa Italia: “C’è un po’ di aspettativa, voglio capire a che punto è la squadra. C’è anche grande concentrazione, faremo di tutto per partire in modo positivo. Le partite ufficiali sono diverse dal precampionato, e sarà una gara difficile: la FeralpiSalò è una delle migliori squadre della Serie C, ha valori importanti. Partire bene ci darebbe comunque fiducia e morale, l’abbiamo visto l’anno scorso. Dobbiamo farlo anche per la nostra tifoseria, che per seguirci quest’anno deve fare dei sacrifici. Il ritiro è stato molto positivo: la squadra ha una sua identità, anche perché abbiamo mantenuto l’organico dello scorso anno, e i nuovi innesti sono stati presi per inserirsi in questi meccanismi. Domani abbiamo qualche acciacco, che mi porterà a decidere all’ultimo chi impiegare. La Feralpi ha giocatori esperti, si sono rinforzati ancora di più con Zambelli, Stanco e Maiorino. Meritano il nostro massimo rispetto, hanno disputato dei buoni playoff e l’anno scorso abbiamo pareggiato entrambi gli incontri. Noi dobbiamo comunque guardare solo a noi e fare bene le nostre cose”.