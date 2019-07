Potrebbe preso esserci un gradito ritorno nel Pordenone, fresco di promozione in Serie B, in quella che è sarà la prima stagione tra i Cadetti. Secondo quanto riferito da tuttopordenone.com, l'organigramma neroverde si arricchirà della figura del DG, ruolo che sarà ricoperto da Giancarlo Migliorini, che proprio quella carica l'aveva lasciata nel 2017 per motivi personali.