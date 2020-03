Pordenone, una vittoria tira l'altra. In attesa del derby triveneto contro il Cittadella

vedi letture

La vittoria di Empoli sabato scorso era stata una boccata d’ossigeno per un Pordenone che nel nuovo anno era ancora a secco di successi e sembrava pagare enormemente lo sforzo profuso nella prima parte di stagione quando – da neopromossa – si era inserita fin da subito nella corsa ai primi posti. Una flessione naturale, fisiologica, che era poi a ben guardare più di risultati che di gioco, che tutte le squadre, tranne forse il Benevento, in questa stagione hanno vissuto chi prima e chi dopo. Il successo contro i toscani ha però ridato slancio e fiducia alla truppa neroverde che ieri sera ha bissato battendo fra le mura amiche la Juve Stabia tornando in piena corsa per i play off con vista sul secondo posto del Frosinone che attualmente dista appena cinque punti. Un’inezia in un campionato mai tanto equilibrato dal secondo posto in giù (il Benevento fa un campionato a parte dall’alto del +19 sulla seconda). Un buon modo per presentarsi al derby del triveneto contro quel Cittadella che può rappresentare un modello di riferimento per le cosiddette piccole.