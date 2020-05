Pordenone, via agli allenamenti individuali. Lovisa: "Come il primo giorno di scuola"

“E’ come un primo giorno di scuola”. Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha commentato così attraverso il proprio sito ufficiale la ripresa dell’attività motoria individuale dei giocatori della Prima Squadra. “Allenarsi individualmente non può essere la normalità - continua il numero uno dei Ramarri -, ma rivedere i ragazzi e lo staff qui è stato un piacere enorme. Tutti tirati, motivati, felici. Un’emozione per me e per loro. Negli occhi c’è grande voglia di ricominciare, chiaramente seguendo tutte le prescrizioni e distanze di sicurezza. Un passo per volta”.