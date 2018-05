Pordenone-Zironelli, il Mestre si mette di traverso

Il Pordenone sembra deciso a puntare forte su Mauro Zironelli per la prossima stagione, nonostante il tecnico abbia ancora un anno di contratto con il Mestre. Un interesse, ricambiato dallo stesso allenatore viste alcune dichiarazioni riportate in mattinata da alcuni organi di stampa, che ha fatto irritare il presidente arancionero Stefano Serena che questa mattina dalle colonne del Gazzettino ha tuonato: “Zironelli al Pordenone? Non ne so nulla, tranne che per trattare con ogni tesserato della società e prima di poter dare qualsiasi ufficialità tutti devono passare per i nostri uffici”.

L'incertezza sul futuro del club lagunare, che potrebbe non iscriversi alla prossima Serie C, starebbe però spingendo Zironelli verso i Ramarri anche se il tecnico ai microfoni di Trivenetogoal.it ha voluto precisare di non essersi mai sbilanciato sul proprio futuro: “Sono sotto contratto con il Mestre fino al 30 giugno 2019 e sono grato al presidente Serena per quanto fatto in questi anni. Non ho mai espresso giudizi o preferenze su questa o quella piazza. Fa piacere essere accostato ad altre società, ma vado in vacanza da allenatore del Mestre e rispetterò e condividerò quanto deciderà il nostro presidente”