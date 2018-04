Poschesci: "A giugno rescinderò con la Ternana, senza chiedere nulla"

© foto di Federico Gaetano

L'ex tecnico della Ternana Sandro Pochesci intervistato da Sky Sport ha parlato del legame con il club rossoverde e del proprio futuro: “Mi sento responsabile anch'io per questa situazione nonostante l'esonero e il rammarico più grande è che la città e la tifoseria meritavano ben altro. Farò però sempre il tifo per la Ternana e di certo non la gufo. - continua Pochesci – Ho altri cinque anni di contratto, ma a giugno rescinderò senza chiedere nulla perché non è giusto che la società mi paghi per stare a casa, non sono fatto così e un accordo di certo lo troveremo”.