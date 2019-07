© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ha di fatto confermato l'arrivo in azzurro di Palmiero:

"Palmiero? Ha fatto questo tipo di trafila: Paganese, Cosenza e ora Pescara in cui farà un altro anno da protagonista. Le qualità le ha, a Palmiero non manca nulla per riuscirci. Meglio non bruciare le tappe, meglio fare un'annata in più in una categoria inferiore e giocare. Palmiero sarà del Pescara al 100%: abbiamo trovato l'accordo su tutto e fatto anche i documenti, si attendono solo le firme. Tra domani e dopodomani il ragazzo sarà a Pescara".

E su Tutino: "Mi piacerebbe portare Tutino al Pescara, ma dipende da cosa vorrà fare. Se vuole continuare in Serie B noi ci siamo, il ragazzo lo sa già. Ma bisogna capire il Napoli cosa vorrà fare di Tutino".