Dalle pagine del Corriere dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, ancora sul clamoroso 7-0 subito al Via del Mare contro il Lecce: "Ho chiesto a chi ha l’onore di lavorare per l’Ascoli di fare della determinazione, del pensiero positivo e dell’ambizione il proprio biglietto da visita. Insieme abbiamo vissuto una prima parte di campionato all’altezza delle aspettative e che forse ci ha troppo gasati e ci ha fatto credere che i playoff li avremmo raggiunti con facilità. Nel girone di ritorno evidentemente qualcosa si è inceppato. Valuterò cosa sia successo e perché l’umiltà, la determinazione e la voglia di vincere, che prima erano chiare, appaiono meno evidenti se non assenti. Se qualcuno ha pensato che la salvezza fosse già stata ottenuta, è bene che recuperi lucidità, il senso di responsabilità e la determinazione"