Pres. Ascoli: "Col Livorno faremo una grande prestazione"

Dopo il pareggio contro il Carpi e in vista del match contro il Livorno di domenica prossima Massimo Pulcinelli, numero uno del club bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni di PicenoTime.it: "Siamo sereni e sappiamo il fatto nostro. Non saranno infortunati, indisponibili e squalificati a fermarci dal fare una grande prestazione contro il Livorno. Il nostro cuore sarà tutto sul campo, sono sicuro che i ragazzi offriranno una grande prova. La Società, per la prossima gara, ha preparato delle offerte speciali per donne e bambini in Curva Nord a soli due euro. Mettiamoci tutti energia positiva. Mettiamoci il tifo, quello bello, per incitare alla grande i nostri ragazzi. Dobbiamo essere uniti, tutti vicini al nostro mister ed al nostro team. Con il Livorno non sarà facile, arrivano con il vento in poppa dopo la vittoria interna contro il Benevento. Ma noi abbiamo da farci perdonare la prestazione dell'andata, che ricordo come una delle peggiori in questo campionato. Senza scuse e senza dubbi.