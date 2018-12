© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Instagram il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha risposto ad alcune domande arrivate dai tifosi bianconeri (fonte PicenoTime.it): "La gara di Venezia? E' andata male, abbiamo perso. Per ora non riusciamo a fare il salto di qualità, speriamo che ciò avvenga presto. Ora 4 gare molto difficili. Ceravolo a gennaio? Non credo. Lapadula? Non credo venga a giocare in Serie B. Pazzini? Credo che stia bene al Verona del mio amico Setti. Credo e penso che dei nomi che avete fatto non arriverà nessuno. I nostri stanno lavorando e sono certo che faranno bene. Ninkovic? Ce lo stanno chiedendo in molti. Obiettivo? Restano i playoff. La Serie A? Sia qui per questo".