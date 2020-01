Pres. Ascoli: "Rifiutata offerta Bari per Ninkovic. Ardemagni spero resti"

Dalle colonne del Corriere Adriatico, il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha fatto il punto della situazione sul mercato, e in particolar modo sui due elementi tanti chiacchierati, Nikola Ninkovic e Matteo Ardemagni: "Stiamo cercando di capire quale è la soluzione migliore per l'Ascoli e per Ninkovic. È probabile che alla fine resti con noi. L'offerta del Bari è stata rifiutata perché l'abbiamo ritenuta inaccettabile. Ninkovic è un grande valore aggiunto per la nostra squadra. Se dobbiamo lasciarlo andare via sarà solo con una grossa contropartita, altrimenti resterà con noi a lungo. Il valore che abbiamo dato al cartellino del giocatore è di almeno 5 milioni di euro. Ardemagni? Speriamo resti con noi. Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto, vorrebbe il rinnovo, ma ci sembra prematuro parlarne".