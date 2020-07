Pres. Ascoli: "Se il Ds e il mister fossero arrivati prima, avremmo avuto ambizioni diverse"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere Adriatico, è intervenuto il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, che ha commentato la vittoria dei suoi nella gara contro l'Empoli: "Ho provato una grande gioia e un senso di liberazione da una sorta di incubo che sapevo che questo gruppo non meritava di sopportare, una gioia immensa per aver visto la nostra squadra conquistare 10 punti in 4 partite, gli ultimi tre contro una squadra forte come l'Empoli, sicuramente una delle più attrezzate per la B. Questa squadra aveva bisogno di serenità e di professionisti che la guidassero. La salvezza è il minimo che questo gruppo merita, se il direttore sportivo e il tecnico fossero arrivati prima oggi avremmo avuto ambizioni diverse. Possiamo definirlo un gruppo nato tre volte e questa è la volta giusta".