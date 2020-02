Pres. Benevento annuncia: "Inzaghi ha già rinnovato per il prossimo anno"

Prima della consueta conferenza stampa di Filippo Inzaghi in quel di Benevento prima della gara contro lo Spezia ha preso la parola il presidente del club sannita Oreste Vigorito dando un annuncio sul futuro del tecnico: “Il mister ha già rinnovato per il prossimo anno, indipendentemente dai risultati - si legge su TuttoBenevento.it -. E’ una cosa che avevamo deciso prima di Natale, forse il giorno stesso che ci siamo conosciuti. Avrei voluto dare la notizia tanto tempo fa perché oggi potrebbe rappresentare una conferma scontata e dovuta dai risultati. Pippo sarebbe stato confermato anche se stessimo lottando per non retrocedere. Lui e il suo staff sono il pezzo di mosaico che mancava a questa società. Ci stanno dando cose che vanno anche al di là del calcio; un’unità di intenti straordinaria e con loro abbiamo deciso di impostare un discorso sulla base di più anni. Inutile negare che i risultati ti facciano riflettere con diversa serenità ma già da Pinzolo ho capito che era l’uomo giusto per noi. I contratti sono stati sottoscritti già da mesi, prima che avessimo questo vantaggio in classifica e,quindi, indipendentemente dalla promozione, Oggi abbiamo deciso di renderlo pubblico”.