Pres. Cosenza: "Non si possono risolvere i problemi con le retrocessioni a tavolino"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto quest'oggi il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio: "Siamo convinti che la B debba riprendere e ci siamo presi una decina di giorni in attesa del nuovo protocollo. Il campionato andrà concluso, ovvio in tutta sicurezza, se questo sarà possibile. Se abbiamo le carte in regola per rimanere in B? Penso di sì perché dovremo giocare 6 volte in casa e 4 in trasferta, in gran parte scontri diretti. Nella cavalcata playoff per la B, su 9 gare ne abbiamo vinte 7. Negli ultimi 5 anni le squadre posizionate al penultimo posto si sono sempre salvate. Può succedere di tutto".

Discorso diverso, però, se si optasse per la cristallizzazione della classifica. Il Cosenza sarebbe a forte rischio: "Non si possono risolvere i problemi con le retrocessioni a tavolino. Confido molto nel presidente Gravina che è persona qualificata e attenta a queste dinamiche. Non creerà disparità tra le squadre per le valutazioni e le decisioni che eventualmente prenderà in Consiglio Federale".