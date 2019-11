Dalle colonne de Il Tirreno, è intervenuto il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che ha parlato di mister Cristian Bucchi, che i più vogliono a un passo dall'addio: "Col tecnico abbiamo avuto un primo confronto dopo la partita. Abbiamo tempo fino a martedì (domani, ndr) per ragionare. Al momento Bucchi non è in discussione. Abbiamo capito che la squadra ha difficoltà con questo sistema di gioco. Non metto in dubbio la qualità dei giocatori, ma c’è qualcuno che fa fatica ad adattarsi. Bucchi poi ha una sua interpretazione del 4-3-1-2, è un modulo diverso da quello che siamo abituati a vedere. Nel concreto mi pare che abbiamo difficoltà a servire il trequartista e le due punte. Aggiungiamo il fatto che ormai tutti ci conoscono molto bene e prendono le contromisure, si mettono in 9 dietro e così è più difficile".