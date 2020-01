© foto di Federico Gaetano

Come riferisce calcionapoli24.it, partendo dalla sinergia che si è creata col Napoli, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha fatto il punto della situazione in merito al mercato: “Ciciretti e Tutino all’Empoli, lavoriamo in sintonia con il Napoli. Abbiamo voluto capire prima la volontà dei calciatori e poi abbiamo deciso di chiudere. Questi ragazzi possono darci una mano. Per entrambi c'è la formula del prestito con diritto di riscatto a secondo del campionato che andremo a fare. Laribi al Bari? Non posso confermare ma c’è sicuramente l’interesse. L’Empoli vuole scalare posizioni, siamo abbastanza delusi e preoccupati per l’andamento. I ragazzi stanno lavorando tanto, vogliamo cambiare la squadra e aggiungere qualcosa che ci possa portare a fare il salto di qualità. Gaetano? E' un grande calciatore ma non è tra i nostri obiettivi".