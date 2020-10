Pres. Empoli: "Ricci? Parleremo di lui in chiave mercato dalla prossima estate"

vedi letture

Nell'intervento a Radio Crc, come riferisce calcionapoli24.it, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi non ha parlato solo di emergenza Coronavirus, ma anche di mercato: "I direttori sportivi di Empoli e Napoli sono spesso in contatto per scambiarsi idee, lasciamo tranquillo Ricci, che si è appena ripreso dal Covid. Ha avuto lo stesso problema di Zielinski, di cui non sono preoccupato. Zielinski recupererà la forma in poche settimane. Tornando a Ricci, da lui ci aspettiamo un contributo decisivo. Parleremo di lui in chiave mercato dalla prossima estate".