Pres. Entella: "Non molla nessuno e non lo dobbiamo fare nemmeno noi"

© foto di Luca Sanguinetti

Alla vigilia del turno infrasettimanale che vedrà la Virtus Entella andare a far visita al Venezia il patron dei Diavoli Neri Antonio Gozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni (fonte Il Secolo XIX): "Non molla nessuno e non lo dobbiamo fare nemmeno noi, ci sono ancora sette partite da giocare che sono un mini campionato pieno di variabili con le quali tutte le squadre dovranno fare inevitabilmente i conti. Deve venire fuori lo spirito da combattenti, senza di quello si fa poca strada e in queste ultime partite noi dovremo averlo".