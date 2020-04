Pres. Juve Stabia: "Calcio metafora della vita: serve gol della vittoria contro Covid-19"

Un messaggio a tutta la tifoseria e alla città, è quello che il presidente della Juve Stabia Andrea Langella ha diramato attraverso i canali ufficiali del suo club: "Siamo #distantimauniti in questi giorni di sofferenza e di resurrezione. È una Pasqua diversa anche per tutti noi che abbiamo la Juve Stabia nel cuore: tifosi, collaboratori, tecnici, calciatori, dirigenti.

Lo sport che tanto amiamo, in fondo, è metafora della vita. Dunque, tutta la città di Castellammare è oggi schierata al fianco della squadra di medici e infermieri dell’Ospedale San Leonardo che è scesa in campo per assistere coloro che sono affetti da Coronavirus. A loro va il nostro incitamento così come il nostro supporto va alle Forze dell’Ordine che si stanno prodigando per presidiare il territorio e tutelare la comunità.

Mi sembra quasi di ascoltare i cori dei ragazzi della Curva per acclamare gli eroi di questa battaglia che stanno provando ad organizzare un contropiede che possa sbaragliare il Covid-19 che ci sta attaccando così duramente. Restando a casa anche in questi giorni di Pasqua, daremo un contributo determinante a chi sta giocando per noi questa difficile partita.

Solo quando avremo segnato il gol della vittoria contro questa pandemia potremo dire di essere “felici come una Pasqua”.

Torneremo – spero presto – a goderci le partite al Menti e a gioire per la nostra amata Juve Stabia, adesso la posta in palio vale molto più di tre punti.

Auguri di buona Pasqua, la resurrezione di Cristo sia per tutti noi un concreto segnale di speranza".

Andrea Langella