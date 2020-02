Pres. Juve Stabia: "Riscatteremo Forte. Dialogo con Canotto e Caserta"

© foto di Giuseppe Scialla

Ha ripreso la sua corsa la Juve Stabia, reduce dal pari di Ascoli che ha soddisfatto la proprietà. Con il presidente Andrea Langella che, come riferisce Il Mattino, ha fatto anche un punto sui contratti in scadenza: "Abbiamo fiducia in Caserta, l’abbiamo avuta fin da subito, e anche nei momenti di difficoltà sapevamo che era l’uomo giusto per superare la crisi. Il suo contratto è in scadenza, ma a breve ci siederemo per parlare del futuro, per cercare di programmarlo insieme e continuare il percorso di crescita della Juve Stabia. Forte e Canotto? Per entrambi il contratto scade a giugno. Per il nostro bomber non ci sono problemi, c’è una clausola per il riscatto e la eserciteremo. Per lui abbiamo avuto già offerte importanti, non ultima quella del Livorno di Spinelli (oltre un milione di euro ndr), ma l’abbiamo respinta. È un calciatore su cui puntiamo. Discorso simile per Canotto, quanto prima ci siederemo e cercheremo di trovare la giusta soluzione"