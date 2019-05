Fonte: tuttocalciopuglia.com

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato così il grande salto in Serie A della squadra giallorossa: "Complimenti ai miei ragazzi, hanno regalato un sogno alla città e alla nostra gente. Prima della gara con lo Spezia - si legge sul Corriere dello Sport - quando li ho incontrati, avevo chiesto loro il dono più prezioso. Mi hanno accontentato in pieno. Va riconosciuto il grande lavoro svolto dal direttore Mauro Meluso in fase di allestimento del gruppo. E poi quello che ha realizzato Liverani, eccezionale per come ha guidato il Lecce per tutto il campionato".