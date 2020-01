Potrebbe presto essere in Italia, e più nel dettaglio in Serie B, il futuro dello sloveno Domen Crnigoj. A dichiararlo, come riferisce il Corriere del Veneto, il presidente del Lugano Angelo Renzetti: "Crnigoj non andrà in ritiro perché le trattative sono in fase avanzata. In Italia c’è il Chievo, davvero vicino al giocatore, ma non solo".