Pres. Padova: "Rinvio del CONI? Altra pagina negativa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

All'indomani di quella che doveva essere la giornata della verità per la Serie B e la Serie C e che invece si è tramutata in un altro nulla di fatto, Roberto Bonetto, presidente del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: "Rimango sorpreso che una decisione di tale importanza non sia stata presa. La serie C si aspettava di partire con i calendari, in questo modo rischia di non partire nemmeno il 16 settembre. Ma è il sistema calcio che si aspetta chiarezza attorno a questo problema. Il fatto che si sia deciso di prendere tempo mi fa pensare che ci possa essere anche un problema politico nel pilotare la decisione da una parte piuttosto che dall’altra. Poi è chiaro che la decisione presa a suo tempo dal presidente Balata della Lega di serie B è stata corretta perché in quel momento i campionati dovevano partire. Quanto al fatto di restare a diciannove squadre, è fuori discussione. La Giustizia Sportiva? Deve essere più veloce. Lo è quando si tratta di prendere decisioni contro le tifoserie, quando invece si tratta di assumere decisioni di carattere organizzativo si va alle calende greche. Personalmente sono rimasto allibito che non sia stata presa una decisione, siamo dentro a una spirale che non so: le decisioni vanno prese quando è il momento. È un’altra pagina negativa che non fa bene all’immagine del calcio".