Pres. Padova: "Un paio di trattative da chiudere in settimana"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Roberto Bonetto, presidente del Padova, ha fatto il punto sulle trattative di mercato dei patavini, neopromossi in cadetteria, dalle colonne de Il Gazzettino: "Per Schiavone abbiamo proposto un triennale perché crediamo in lui, essendo giovane e con una prospettiva davanti. Adesso deve decidere il giocatore , attendiamo la sua risposta in settimana, altrimenti andiamo su altri elementi. Del resto vogliamo a Padova solo gente che sia motivata a venire in una piazza importante come la nostra. Pinzi? Abbiamo fatto la nostra offerta e riteniamo che sia giusta, speriamo che il giocatore la prenda in considerazione. Il direttore Zamuner sta lavorando in linea con il budget della società e con le direttive dell’allenatore. Abbiamo una-due trattative che sono in uno stadio abbastanza avanzato, compresa quella di Schiavone, e spero che si possano chiudere entro questa settimana. Altre trattative invece sono in uno stadio embrionale".