Pres. Perugia: "Mettiamo alla finestra bandiera italiana: ci renderemo conto che siamo uniti"

Nella giornata del flash mob nazionale, l'inno di Mameli intonato alle 18:00 dalle finestre, il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre ha voluto lasciare un video messaggio di incoraggiamento: "Con le persone alle finestre, abbiamo intonato tutti insieme l'inno Italiano. Forza italiani che ce la facciamo, forza, tutti insieme e tutti uniti. Forza. Mettiamo una bandiera italiana fuori dalla finestra, spero che anche a Perugia lo si faccia, perché credetemi, quando saranno tante e tutte insieme ci renderemo conto di quanto saremo tutti uniti per rialzarci e per riprendere più forti di prima. Ciao a tutti, un abbraccio a tutti i tifosi del Perugia, a tutti quelli che mi conoscono e quelle che non mi conoscono come è successo oggi pomeriggio. Grande Italia, forza".