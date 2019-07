© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Radio Sportiva il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla scelta di Luciano Zauri come nuovo tecnico e su alcune operazioni di mercato: "Se un allenatore dimostra di essere bravo può allenare la prima squadra come i giovani - ha affermato il numero uno del Delfino -. Anche la prossima stagione partiremo per fare un buon campionato. Busellato? Abbiamo già un accordo. Sottil? È uno di quei giocatori che è in cima alla nostra lista, se non dovesse rientrare nei piani di Montella siamo pronti a riprenderlo, sappiamo che siamo la sua prima scelta".