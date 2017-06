Pres. Pescara: "Accordo con Ganz. Si può chiudere la prossima settimana"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle operazioni di mercato che il Delfino sta portando avanti in queste ore: "Con Ganz e il suo agente c'è l'accordo - si legge su PescaraSport24.it, la settimana prossima definiremo anche con la Juve che ora ha altre priorità. Dal 1° luglio potremo chiudere, Arriverà a titolo definitivo: 1,5 o 1,7 la cifra. Coulibaly? Non abbiamo fretta, stiamo valutando il percorso migliore per il ragazzo. Dimarco? Ieri abbiamo incontrato il ragazzo e gli abbiamo illustrato il nostro progetto. Vedremo".