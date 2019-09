Pres. Pescara: "Al nostro mercato dare sufficienza piena, anche sette"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne de Il Centro, è intervenuto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ha fatto il punto sul mercato biancazzurro: "Sono molto soddisfatto, perché abbiamo fatto delle operazioni mirate, raggiungendo quegli obiettivi che insieme ai direttori Repetto e Bocchetti ci eravamo prefissati all’inizio dell’estate. Abbiamo costruito una rosa con il giusto mix tra giovani interessanti e pedine esperte di assoluto affidamento. Mai cercato un centravanti, forse potevamo prendere un esterno, ma l’investimento è stato fatto anche per Bocic, che reputo un giovane molto valido. Se ci fosse stata una grande opportunità per un giocatore in grado di spostare i valori in campo saremmo intervenuto. Mi riferisco ad Antonio Di Gaudio. Lui poteva rappresentare un valore aggiunto, ci abbiamo provato, ma è voluto restare al Verona. Zauri ha espresso il pensiero della società, ovvero, se arriva un giocatore in grado di alzare gli equilibri ben venga, altrimenti prenderlo giusto per il gusto di fare un nuovo acquisto non serve a nulla. Federico Bonazzoli l’avevo chiesto alla Sampdoria, mi avevano garantito, che, se fosse partito, sarebbe arrivato a Pescara: i blucerchiati, però, se lo sono tenuti. Per Brignola avevo la parola del suo agente, ma sapeva che a Pescara si sarebbe dovuto mettere in competizione con Galano, che è l’uomo simbolo di questa squadra, e forse, per questo motivo, ha preferito Livorno, dove c’è meno competizione in quel ruolo. Voto al mercato? Sufficienza piena. Direi sei e mezzo, anche sette".