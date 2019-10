Pres. Pescara: "Amareggiato da quanto visto in campo. Ma Zauri rimane"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Il Centro, come riferisce pescarasport24.it, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani fa il punto della situazione dopo il pesante ko interno contro il Cosenza: "Diciamo che con il Crotone non abbiamo capito nulla. Più che triste, sono amareggiato per quanto visto in campo. E' stata la partita più brutta dell'anno e il risultato è giustissimo, a parte qualche occasione creata. Finora, in cinque partite, abbiamo sempre rincorso per delle disattenzioni e anche con il Crotone abbiamo fatto la stessa cosa. In questo momento serve un po' di attenzione e applicazione. Abbiamo preso dei gol evitabili e Zauri dovrà trovare delle soluzioni. Se non fossi preoccupato sarei pazzo, ma credo in questo gruppo e sono certo che si rialzerà. Anche se a livello caratteriale è stata una grande delusione, perché dopo il ko di Cittadella, mi aspettavo una reazione diversa".

E sul mister: "Zauri rimane al suo posto. La piazza mugugna, va bene, però in questo momento bisogna stare vicini alla squadra. Vorrei elogiare l'atteggiamento della curva Nord a fine partita, che ha incitato e supportato i giocatori anche dopo il pesante ko. I veri tifosi sono così".