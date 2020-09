Pres. Pescara: "Avrei riconfermato Maniero, ma lo staff ha deciso di cambiare"

Riccardo Maniero ha salutato il Pescara per trasferirsi all'Avellino. Movimento del quale, come riferisce tuttoavellino.it, ha parlato, ai microfoni di PrimaTivvù, il presidente degli abruzzesi Daniele Sebastiani: "L'Avellino ha preso un attaccante fortissimo. Neppure Maniero sa quanto è forte, se solo ci mettesse un po' più di impegno sarebbe uno degli attaccanti più forti in assoluto. L'ho portato a Pescara anni fa, l'ho ripreso l'anno scorso. Poi lo staff ha deciso di cambiare, non lo abbiamo confermato, ma se avessi scelto io personalmente, lo avrei tenuto. Ha bisogno di stimoli e in una città come Avellino farà sicuramente bene. E poi c'è Braglia che sa tirare fuori il meglio dai suoi calciatori".