Pres. Pescara: "Bocchetti nuovo dirigente. Ipotesi Zauri in panchina"

© foto di Federico Gaetano

Arrivano dalle colonne de Il Messaggero alcune dichiarazioni di Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, che ieri è stato intercettato in uno stabilimento del litorale pescarese assieme ad alcuni agenti e ad Antonio Bocchetti, nuovo dirigente del Delfino: "Il nuovo allenatore? Non si preoccupa la Juventus, perché dobbiamo farlo noi pochi giorni dopo la fine del campionato. Ne parleremo insieme io, Repetto e Antonio Bocchetti, che è entrato nella nostra famiglia, e decideremo chi guiderà il Pescara nella prossima stagione. Stellone, Juric o Grassadonia? Nessuno di loro allenerà il Pescara. Ipotesi Zauri? Ce l’abbiamo in casa e giustamente lo consideriamo. Campagnaro? Per un giocatore con la carriera di Hugo, trascinarsi per giocare una decina di partite è probabilmente solo una perdita di tempo. Se vorrà, per lui le porte della società sono aperte, magari per entrare nei quadri tecnici”.