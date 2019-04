© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Rete8 Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha fatto il punto sul momento della formazione di Pillon dopo il pareggio contro il Perugia: "I giovani? Con me sfondate una porta aperta. Un 96’ da noi è considerato inesperto, in Champions invece i 2000 giocano titolari. Certo, ci vuole coraggio e bisogna saper osare. Sottil? Se dovesse andare con l’under 20 e ci sono i playoff cercheremo e troveremo una soluzione con la federazione: prima si parla tanto di far giocare i giovani poi arrivano i playoff e veniamo penalizzati? Con Pillon vi assicuro che è tutto ok. Poi, se mi dite che devo stare sempre zitto vi dico di no. Sono il presidente, tiro fuori i soldi e ho il diritto di dire quello che penso. Che non vuol dire fare scelte tecniche. Ma se penso che la squadra ha giocato male lo dico. Con il Palermo il primo tempo fu oggettivamente brutto e feci quell’intervista. Con il Perugia invece la squadra ha fatto bene e dico bravo all’allenatore. Il Perugia ha fatto solo un tiro in porta”.