Pres. Pescara: "Difenderò fino alla morte il mister. Ce la giocheremo"

© foto di Federico Gaetano

Strepitosa vittoria del Pescara, che ha annientato il Benevento con un secco 4-0. Che, come riferisce pescarasport24.it, è stato commentato, ai microfoni di Rete8, dal presidente Daniele Sebastiani: "Il Pescara ha giocato una bellissima partita, non solo il secondo tempo, se questa squadra dev'essere considerata una Cenerentola del campionato io non sono d'accordo, è una squadra che ha giocatori forti. In campo si sono affrontate le due formazioni con il miglior centrocampo della Serie B. Abbiamo fuori Melegoni e Chocev, dire che il Pescara debba soffrire mi dispiace perché tutti possono sbagliare delle partite, come i 25 minuti giocati malissimo contro lo Spezia, ma buttare tutto nella spazzatura non mi piace. Difenderò sempre l'allenatore fino alla morte, a differenza di qualcuno che parla senza guardare seguo gli allenamenti della squadra: i giocatori sono dalla parte di Zauri, soprattutto so il lavoro che svolge quotidianamente".

A proposito della squadra: "Oggi a centrocampo è tornato Palmiero, un giocatore che ha un valore aggiunto dove lo scorso anno avevamo Brugman al suo posto. In attacco abbiamo giocato con Borrelli, classe 2000, credo non abbia sfigurato. Maniero è subentrato dalla panchina benissimo, congratulazioni a tutti e all'allenatore, è riuscito in un momento delicatissimo a cambiare le carte in tavola".

Conclide: "Salvezza? Per me questa squadra non deve lottare per salvarsi, ci sono 7-8 squadre che sono più attrezzate di noi ma possiamo giocarcela fino alla fine come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo giocatori giovani e meno giovani ma importanti. Il vero Pescara? Non dobbiamo enfatizzare la vittoria di oggi. Dobbiamo mettere questa voglia che abbiamo avuto oggi in campo".