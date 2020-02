© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A seguito della forte contestazione che i tifosi del Pescara hanno rivolto alla società il presidente del Delfino Daniele Sebastiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rete8: "Viene contestata una società che negli ultimi dieci anni ha fatto vedere cose mai viste da queste parti. Viene contestata per il mercato e per l'allenatore da parte di tifosi che adesso vogliono scegliere sia i giocatori che il tecnico. Non è una cosa normale. È una contestazione nei confronti del sottoscritto che parte da lontano, ma non è un problema. La cosa importante è che stiano vicino alla squadra. Lasciare il Pescara? Non la lascerò mai nelle mani dei delinquenti. Se qualcuno di quelli che contesta ha in animo di portare qualcuno di serio ben venga. I delinquenti fino a che ci sarò io a decidere qui non arriveranno mai".