Pres. Pescara: "La società è in vendita, ho delle trattative. Ma ora parliamo di campo"

vedi letture

Intervenuto a Rete 8, nell'immediato post gara e dopo la vittoria sul Cittadella, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto della situazione. Partendo però dalle vicende societarie: "Ho delle trattative in corso, una di queste è col gruppo che si sta facendo vedere sui social (facente capo a Leonardo Pavanati, ndr), ma tutti sanno quali sono le condizioni, molto chiare per altro: chi arriverà soddisfacendo i requisiti, farà si che Sebastiani si tolga da parte, ritengo per altro sia arrivato il momento. Ma solo lasciando il Pescara a gente per bene che dà garanzie, altrimenti ci sarà quello che vediamo adesso. E non c'è chiosa finale, in questi giorni ne leggo tante, ma non c'è problema di genere alcuno, voglio solo parlare di calcio giocato".

E sulla gara: "Abbiamo giocato come serve, umili e lottatori, su tutti i palloni. Mi è piaciuto molto anche chi è entrato dopo, non meritiamo l'ultimo posto in classifica, ma anzi, sono certo che potremmo giocarci il campionato. Alle volte questi momento un po' bui e duri servono anche per compattarci maggiormente e andare poi oltre tutto. Chiaro che una rondine non fa primavera, abbiamo vinto una gara ma serve anche altro".