"Per Memushaj voglio un milione": esordisce così, dalle colonne de Il Messaggero, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, tornando a parlare del caso Ledian Memushaj. Dopo una lite con mister Zauri a Livorno a seguito della sostituzione, il calciatore ha chiesto di essere ceduto, ma su questo il numero uno del Delfino è stato chiaro: "Io non ho ricevuto nessuna richiesta di cessione. Per noi è un giocatore fondamentale, ma se le cose dovessero cambiare, di certo non lo daremmo via gratis".

Ma conclude: "Le regole vanno rispettate. Memu ha sbagliato, ma è un ragazzo intelligente, legato alla città e a questa maglia. Lo ha sempre dimostrato. Per noi è un leader. Non ci saranno problemi e tutto sarà sistemato, ha chiuso la questione il numero uno del club".