Pres. Pescara: "Salute al primo posto, ma occhio ai risvolti che ci saranno a livello economico"

Dalle colonne del Corriere dello Sport è intervenuto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ha detto la sua in questo momento di emergenza dovuto al Coronavirus: "Ora l’obiettivo è quello di arginare il contagio. Ci vuole sacrificio da parte di tutti. Bene il Governo ha fatto, ma da imprenditore dico che bisogna pensare anche ai risvolti che ci saranno a livello economico e anche per le attività commerciali, ma in questa prima fase l’aspetto più importante riguarda le persone e la salute delle persone. Noi abbiamo voluto sensibilizzare ancora di più se ce ne fosse stato bisogno l’opinione pubblica, perché nelle ultime due settimane è accaduto di tutto. Abbiamo acceso un faro, presentandoci con le mascherine, ma non per il calcio in particolare, ma per quello che sta accadendo che è un problema di tutti".