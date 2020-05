Pres. Pescara: "Senza ripartenza un danno da 5mln. Legrottaglie? Mai detto di voler cambiare"

Torna a parlare Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, e lo ha fatto dai microfoni di TV6. Dalla crisi attuale del sistema calcistico al futuro del suo Delfino il numero uno abruzzese ha fatto il punto della situazione su vai temi. Ecco gli estratti più importanti: “La salute è al primo posto ovviamente ma il calcio dovrà assumersi qualche rischio se vuole davvero ripartire per evitare guai maggiori a livello economico. E' chiaro che se nella fase di preparazione si dovesse fermare per 15 giorni a causa di una positività il campionato potrebbe non riprendere, ma soprattutto se ciò avvenisse dopo la ripresa del torneo questo comporterebbe lo stop anche per la squadra incontrata la settimana precedente. In ogni caso non credo che la Serie B partirà il 18 maggio come invece potrebbe accadere in A. Dovremo prima di tutto concentrarci sui protocolli. Credo che inizieremo con qualche giorno di ritardo".

Sebastiani poi si sposta a parlare dell'aspetto economico: "Rispetto ad altri club il Pescara è una piccola società e i danni causati da una mancata ripresa del campionato sarebbero minori in proporzione. Detto questo la nostra società accumulerebbe circa 5 milioni di euro di danni che solo con cinque anni di sana gestione sarebbe possibile recuperare".

Pescara iscritto al prossimo campionato di B? Ecco la risposta: "Sì anche in caso di mancata ripresa di questa stagione".

Sulle gare a porte chiuse, poi, il numero uno abruzzese ha dichiarato: "Non mi piacciono, il calcio è fantastico per la passione che i tifosi ti trasmettono. L'ultima gara che abbiamo giocato contro il Benevento è stata noiosa, sembrava di assistere ad un allenamento."

Spazio infine alle domande sul futuro di Nicola Legrottaglie sulla panchina dello stadio Adriatico: "Non ho detto che cambierò Legrottaglie per un altro. Mi è stata fatta una domanda precisa e ho risposto che mi piacerebbe avere un allenatore giovane, non mi sembra che Legrottaglie non lo sia".