Pres. Pescara: "Squadra quadrata, ora teniamo i piedi per terra"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato nella mixed zone dell'Adriatico la vittoria contro il Foggia: "Questa è una squadra quadrata che ha trovato il giusto equilibrio - riporta Tuttopescaracalcio.com -. Oggi la partita è stata molto equilibrata anche perchè il Foggia è una grande squadra, fatta di buoni giocatori che nel primo tempo ha avuto più palle di noi ma non ci siamo scomposti, abbiamo aspettato il momento giusto. Siamo stati sfortunati in occasione del rigore ma poi è andata bene".

Sul cambio tattico della ripresa: "E' giusto far giocare tutti visto che abbiamo tre partite in una settimana. Kanoutè è più fisico di Brugman che invece è più dinamico che con la palla a terra qualcosa si inventa sempre. Kanoutè ha giocato il primo tempo dove il Foggia ha pressato di più. Su Brugman non dico nulla sapete come la penso".

Sull'entusiasmo dei tifosi: "Per me l'importante è che facciano il tifo come oggi che sono stati il dodicesimo uomo in campo. Poi i cori contro di me non mi interessano".

Sugli obiettivi del Pescara: "Il Pescara deve restare con i piedi per terra, non dobbiamo perdere l'umiltà e la voglia di lottare su tutti i palloni. Al momento però dobbiamo restare tranquilli".