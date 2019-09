Pres. Pisa: "Avrei tenuto Pesenti, ma dovevamo ringiovanire il reparto"

Come riferisce tuttopisa.com, a margine di una premiazione svoltasi nella provincia di Pisa, è intervenuto il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, che ha così commentato il mercato nerazzurro: “Avevamo le idee chiare: puntare sul gruppo della passata stagione, come del resto ci aveva richiesto lo stesso D’Angelo. Dispiace un po’ per quelli che ci hanno lasciato dopo aver vinto i playoff. Prima Buschiazzo, Brignani e Masi e infine Pesenti. Lo avrei tenuto, ma per ringiovanire il reparto dovevamo inserire un paio di under visto che, prima di prendere Asencio, avevamo tutti ragazzi sopra i 30 anni. Non dimenticherò mai il modo in cui Pesenti ha dimostrato di essere attaccato alla maglia e i suoi gol. Su tutti quello pesantissimo segnato a Carrara. Millico è un classe 2000 fortissimo ma non ha mai giocato tra i professionisti. Sicuramente esploderà, ma alla fine abbiamo scelto un giocatore che ci dà qualche garanzia in più sulla conoscenza dei campionati professionisti. Lo avevamo già cercato due anni fa. Ha già fatto cose importanti in C e soprattutto conosce bene D’Angelo che lo ha avuto a Bassano. Era uno dei primi della sua lista assieme a un giocatore più avanti con gli anni. Ingrosso sarà in lista, merita questa chance. All’allenatore piace e se riesce a recuperare dopo i tanti infortuni può essere utile in difesa”.