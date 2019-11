Come riferisce tuttopisa.com, a margine della conferenza stampa di presentazione di una nuova partnership, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato anche del momento della formazione nerazzurra, reduce dalla bella vittoria in rimonta contro lo Spezia: “Domenica c’erano più giocatori seduti vicino a me in tribuna insieme a me che in panchina. La pausa del campionato ci permetterà di recuperare qualche infortunato e di far ritrovare la forma migliore a quei giocatori come ad esempio Moscardelli non hanno ancora i 60/70 minuti nelle gambe. Mai come in questo momento la sosta arriva a pennello. La partita di sabato è l’espressione di quello che è il Pisa per noi: una squadra che lotta fino all’ultimo, che magari rischia di perdere la partita ma non rinuncia mai a vincerla seguendo quello che è un po’ il mio motto: meglio vincere due partite e perderne una che pareggiarne due. Ogni due partite basta vincerne una”.